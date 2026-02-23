ಚುರುಮುರಿ: ನಾಯಿಪಾಡು

<p>‘ಮೋದಿಮಾಮಾರು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ನಡೆಸಿದ್ರು! ಆವಾಗ ಯುಪಿಎ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಂಥದ್ದು ನಡೆಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮೀಸೆ ತಿರುವಿ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಉಲಿಯಿತು.</p>.<p>‘ಮಂಗ್ಯಾನಂಥವನೇ... ಆವಾಗ ಈ ಎಐ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಣಲೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿಗಿ ಎಐ ಗಾಳಿ ಬೀಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಆವಾಗ್ಲೇ ಎಐ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೂ ಆಗಿನವರು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು’ ಎಂದು ಹಂಗಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಈಗಲೂ ಎಂಥಾ ಎಐ ಗಾಳಿಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಐ ಗಾಳಿ... ಹೊರಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಗಾಳಿ!’ ನಾನು ಅಣಕಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ನೀ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಕೊಂಕು ನುಡೀಬ್ಯಾಡ. ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಸರು ಚಿನ್ನದ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಗೆ ಆಗೈತೆ’ ಎಂದಿತು.</p>.<p>‘ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ, ಎಐ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೌದು, ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ... ಈ ವಿಐಪಿಗಳು ಭಾರತ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ವಾಪಸು ಬರೂ ಮುಂದ, ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಆರೇಳು ಕಿಮೀ ನಡಕಂಡು ಹೋಗೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೊತೈತಿಲ್ಲೋ’ ಎಂದೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ.</p>.<p>‘ನಡಿಯೂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದೇ!’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಹೇಳಿತು.</p>.<p>‘ಗಲ್ಗೋಟಿಯ ವಿವಿಯವ್ರು ಚೀನೀ ರೊಬಾಟ್ ನಾಯಿ ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ನಗೆಪಾಟಲಾಯಿತು. ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಆನೆಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲಲೇ’ <br />ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಕಲಿ ಚೀನೀ ರೊಬಾಟ್ ನಾಯಿ... ಇಲ್ಲಿ ಕೈಪಕ್ಷದವ್ರು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಬಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ಯಾರೆ. ಪಾಪದ ನಾಯಿಗಳು! ಸದ್ಯ... ಯಾರೂ ಬೆಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಮುಸಿಮುಸಿ ನಕ್ಕಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>