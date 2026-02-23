ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest
ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸುವ ರೊಬೊ
ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸುವ ರೊಬೊ
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಇ.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
Published 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:35 IST
Last Updated 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:35 IST
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸುವ ರೊಬೊ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡದೆ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೂತನ ರೊಬೊಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನ್ಯಾನೊ ರೊಬೊಗಳು ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ನ್ಯಾನೊ ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಿಣಾಮ
ನ್ಯಾನೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಖರವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಭರವಸೆ. ಪರಿಚಲನೆ ಸರಾಗವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಲ್ಲು ನಿವಾರಣೆಗೆ
ಕೆನಡಾದ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ
ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮೈಕ್ರೊರೊಬೊಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಖರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅವಕಾಶಗಳು
ನೂತನ ರೊಬೊಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ತ್ವರಿತ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
1.8 ಕೋಟಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತರಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶೇ 30
5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ
5 ದಿನ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ದಿನ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
Robotic TechnologyResearchNano technologyheart diseaseRobotKidney Surgeries

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT