ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್: ಕಿಮೋನೊ ಉಟ್ಟು ಗಮನಸೆಳೆದ ನಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:33 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:33 IST
ಮಾಧುರಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಜಿ' ಎದುರು ನಿಂತು ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಫ್ಯೂಜಿ: ಸಂಪ್ರದಾಯ, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಹಿಮ ಮತ್ತು ಸಮುರಾಯ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಒಂದು ನೋಟ ಎಂದು ಫೋಟೊಗೆ ಒಕ್ಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಮಾಧುರಿ ದಂಪತಿ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಜಪಾನ್‌ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಾದ ಕಿಮೋನೊ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧುರಿ ಅವರು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಿಮೋನೊ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಪತಿ ಜಪಾನಿನ ಸಮುರಾಯ್ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಪಲ್‌ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ ಅವರನ್ನು ಮಾಧುರಿ ಅವರು 1999ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

