ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿ; ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಿರಿ

<p>ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದು. ಚಿಕ್ಕು, ಸ್ಪಾಡಿಲ್ಲಾ ಫ್ರೂಟ್, ಸಪೋಡಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಮ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಹಣ್ಣು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಂಜಕ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. </p>.<h2><strong><ins>ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು</ins></strong></h2>.<p><strong>ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ</strong></p>.<p>ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೆಡೆಟಿನ್ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಹಕಾರಿ. </p>.<p><strong>ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಹೆಚ್ಚಳ</strong></p>.<p>ಸಪೋಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. </p>.<p><strong>ಕರುಳು, ಜಠರದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ</strong></p>.<p>ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕು ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಒಳಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.</p>.<p><strong>ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ</strong></p>.<p>ಸಪೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ಸುಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.</p>