ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಭಯ ಬೇಡ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಿದೆ ಪರಿಹಾರ

ಡಾ. ಶರದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:13 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಮೇಲಾಗುವ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ?
ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಮೇಲಾಗುವ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಹುಉಪಯೋಗಿ ಬಾದಾಮಿ
ಬಹುಉಪಯೋಗಿ ಬಾದಾಮಿ
Health CareHealth AwarenessAyurvedaAyurvedic medicineAyurvedic TreatmentAyurvedic

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT