ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2, ಸೋಮವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:08 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:08 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07:01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:28
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:30 – 09:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2, ಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಆಶ್ಲೇಷ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
