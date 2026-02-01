ಯೂತ್ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

<p><strong>ಬುಲವಾಯೊ</strong>: ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ಹಾಗೂ ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡವು ಐಸಿಸಿ ಯೂತ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರು ಜಯಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಯುವಪಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 58 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಎದುರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಕನಿಷ್ಕ್ ಅವರು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಎಂಟನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಟದಲ್ಲಿ ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್ (ಅಜೇಯ 21, 15ಎ) ಅವರೊಂದಿಗೆ 50 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 49.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 252 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತನ್ನ ರನ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 253 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು 33.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್ ತಂಡವು 33.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 167 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಕನಿಷ್ಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದರು. 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರನ್ ಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದರು. 40 ಡಾಟ್ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. </p>.<p>ಕಳೆದ ಯೂತ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಬಳಗವು ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. </p>.<p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (30; 22ಎ) ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. ಆದರೆ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯಾಮ್ (69ಕ್ಕೆ2) ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಔಟಾದರು.</p>.<p>ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಔಟಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 47ಕ್ಕೆ3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ (68 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p><strong><ins>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು</ins></strong></p><p><strong>ಭಾರತ:</strong> 49.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 252 (ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 30, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ 68, ಅಂಬರೀಶ್ 29, ಕನಿಷ್ಕ ಚೌಹಾಣ್ 35, ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್ 21, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯದ್ 69ಕ್ಕೆ2, ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಬಾನ್ 33ಕ್ಕೆ3)</p><p><strong>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ</strong>: 46.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 194 (ಹಮ್ಜಾ ಝಹೂರ್ 42, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 66, ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ 38, ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್ 35ಕ್ಕೆ3, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 21ಕ್ಕೆ3)</p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ</strong>: ಭಾರತ ಯುವಪಡೆಗೆ 58 ರನ್ ಜಯ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>