ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 8, ಭಾನುವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:30 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:59
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:30
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04:30 – 06:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 8, ಭಾನುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಸ್ವಾತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
