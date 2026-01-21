ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07 : 01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 22
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 -01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT