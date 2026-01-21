ಚುರುಮುರಿ: ಮದುವೆ ಮಸೂದೆ

<p>ಗೋಪಾಲಿ, ವೈಶಾಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ‘ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಟಾಯ್ತು’ ಎಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಂಡು ಹುಡುಕಿಬಿಟ್ರಾ?’ ಶಂಕ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ಕೊಂಡ.</p>.<p>‘ಮಗಳೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಳು. ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪ ಹುಡುಕಿ, ಮದ್ವೆಗೆ ದುಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು’ ವೈಶಾಲಿ ಹೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವಾ?’ ಸುಮಿ ಕಾಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಳು.</p>.<p>‘ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗನ ಜಾತಿ–ಕುಲವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕುಲ, ಈ ಕುಲ ಡ್ರಾಕುಲ ಅಂತ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕೂಡದು ಎಂದು ಮಗಳು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ!’</p>.<p>‘ಹುಡುಗ–ಹುಡುಗಿಯ ಜಾತಿ, ಜಾತಕ, ವರಸೆ, ಸಾಲಾವಳಿ ನೋಡದೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರಾ?’</p>.<p>‘ಮದುವೆ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಭಾವ ಕಣ್ರೀ... ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಜೈಲು ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾಳೆ!’</p>.<p>‘ಮದುವೆ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗುವ ಮದುವೆ ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ’ ಅಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>‘ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಲತಿಲಕ, ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ’ ಗೋಪಾಲಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟ.</p>.<p>‘ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆಗಿಂಥ ಮದುವೆ ಮಸೂದೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’.</p>.<p>‘ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕಾದ ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನನುಭವ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ’.</p>.<p>‘ಹೌದು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಜಾಣತನವನ್ನು ಗಂಡನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದೆ ಯಾಮಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ!’</p>.<p>‘ಹೌದು ಕಣ್ರೀ, ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು, ಕಲರ್, ಡಿಸೈನ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ಆರಿಸುವ ನಾನು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಂಡನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ್ರೀ!’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸುಮಿ ವೈಶಾಲಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟಳು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>