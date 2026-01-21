ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್‌: ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಿನ್ನರ್‌, ಕೀಸ್‌

<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್</strong>: ಇಟಲಿಯ ತಾರೆ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಕೀಸ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p><p>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಸಿನ್ನರ್ 6-2, 6-1ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹ್ಯೂಗೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಅವರು ಗಾಯಾಳಾಗಿ ಆಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶದ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಕ್ವರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2024ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನ್ನರ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವರೇವ್ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದರೆ ಓಪನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವರು. ಸರ್ಬಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ.</p><p><strong>ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಮುನ್ನಡೆ: </strong>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕೀಸ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 7-6 (6), 6-1ರಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಒಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಒಲಿನಿಕೋವಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶದ ಆಶ್ಲಿನ್ ಕ್ರೂಗರ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>30 ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು 50ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲರೂಸ್ನ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ 0–4 ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ<br>ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಪಾರಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. </p><p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್, ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಟೇಲರ್ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಶೆಲ್ಟನ್ 6-3, 7-6 (7/2), 7-6 (7/5)ರಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಉಗೊ ಹಂಬರ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ; ಟೇಲರ್ 7-6 (7/5), 5-7, 6-1, 6-3ರಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನ್ ರೋಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. </p><p>ಭಾರತದ ಸಂಜಾತ, ಅಮೆರಿಕದ ನಿಶೇಶ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಐದು ಸೆಟ್ಗಳ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು 4-6, 7-6 (9/7), 6-7 (3/7), 6-2, 6-3 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಒ‘ಕಾನೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. </p><p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಗೇಲ್ ಮಾನ್ಫಿಲ್ಸ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೇನ್ ಸ್ವೀನಿ 6-7 (3/7), 7-5, 6-4, 7-5ರಿಂದ ಮಾನ್ಫಿಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ವೃತ್ತಿಪರ ಟೆನಿಸ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಎಲೆನಾ ರಿಬಾಕಿನಾ (ಕಜಾಕಸ್ತಾನ) 6-4, 6-3ರಿಂದ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದ ಕಾಯಾ ಜುವಾನ್ ಎದುರು; 10ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬೆಲಿಂಡಾ ಬೆನ್ಸಿಕ್ (ಉಕ್ರೇನ್) 6-0, 7-5ರಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕೇಟಿ ಬೌಲ್ಟರ್ ಎದುರು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. 2019 ಮತ್ತು 2021ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಪಾನ್ನ ನವೋಮಿ ಒಸಾಕಾ 6-3, 3-6, 6-4ರಿಂದ ಆಂಟೋನಿಯಾ ರುಜಿಕ್ (ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಪೂಣಚ್ಚ– ಇಸಾರೊ ಜೋಡಿ ನಿರ್ಗಮನ</strong></p><p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್:</strong> ಭಾರತದ ನಿಕಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅವರ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಪ್ರುಚ್ಯ ಇಸಾರೊ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಝ್– ಜೇಮ್ ಮುನಾರ್ ಅವರೆದುರು ಮಂಗಳವಾರ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.</p><p>ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ– ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರ ಜೋಡಿ 6–7 (3), 5–7 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>