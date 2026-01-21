ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌: ರಿಯಾಗೆ ಐದು ಚಿನ್ನ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಾ ಬಾಫಣಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೂಟದ ನಡೆದ ರಿಧಮಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಮಾನ್ಯಾ ಪಿ.ರೆಡ್ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಎಸ್.ಡಿ. ಶಾಹಿನ್ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಟಿ.ಸಿ.ಸಂದೀಪ್, ಎಲ್.ರಘುವೀರ್, ಎಚ್.ಎ.ದರ್ಶನ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><strong>ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್:</strong> ಬಾಲಕಿಯರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೂಪ್/ಬಾಲ್/ಕ್ಲಬ್ಸ್/ರಿಬ್ಬನ್: ರಿಯಾ ಬಾಫಣಾ (ಬೆಂಗಳೂರು)–1, ಮಾನ್ಯಾ ಪಿ.ರೆಡ್ಡಿ (ಬೆಂಗಳೂರು)–2, ಅನು ಎ.ಮುತಂಗಿ (ಧಾರವಾಡ)–3 </p>.<p><strong>ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್:</strong> ಮಹಿಳೆಯರು: 10 ಸಾವಿರ ಮೀ ಓಟ: ಎಸ್.ಡಿ.ಶಾಹಿನ್ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)–1, ಯುವರಾಣಿ (ರಾಯಚೂರು)–2, ಪ್ರವಲಿಕಾ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ)–3.</p>.<p><strong>1,500 ಮೀ ಓಟ:</strong> ಎಚ್.ವಿ.ದೀಕ್ಷಾ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–1, ಪ್ರಣತಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)–2, ದೀಪಾ (ವಿಜಯಪುರ)–3. 400 ಮೀ: ಶ್ರಾವಣಿ ಬಾಟೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–1, ರೇಖಾ ಬಸಪ್ಪ ಪಿರೊಜಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–2, ಗೀತಾ ಬಿ.ಚೌಕಾಶಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–3. 100 ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ಇಶಾ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರಂಜಿತ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ)–1, ಅಪೂರ್ವಾ ಆನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ (ಬೆಳಗಾವಿ)–2, ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಕಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–3. ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ಯು.ನಿತ್ಯಾಶ್ರೀ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)–1, ಸ್ಮಿತಾ ಕಾಕಟ್ಕರ್ (ಬೆಳವಾವಿ)–2.</p>.<p><strong>ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ:</strong> ಮಾಧುರ್ಯ (ಉಡುಪಿ)–1, ಬಿ.ಸುಷ್ಮಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–2, ಎಂ.ಬಿ.ಐಶ್ವರ್ಯಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–3. ಶಾಟ್ಪಟ್– ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಜನಾ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ)–1, ಮಾಧುರ್ಯ (ಉಡುಪಿ)–2, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ (ಉಡುಪಿ)–3. </p><p><br><strong>ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ:</strong> ಕರಿಷ್ಮಾ ಎಸ್.ಸನಿಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–1, ನಂದಾ ಪರಶುರಾಮ್ ಜಂಗಲಿ (ಉಡುಪಿ)–2. <br>4X100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ– ಬೆಳಗಾವಿ–1. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ–2, ಮೈಸೂರು ತಂಡ–3</p>.<p><strong>110 ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್:</strong> ರತನ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ)–1, ಲಬೈಕ್ ನಲಬಂದ (ಬೆಳಗಾವಿ)–2, ಸಂಜಯ್ ಈಶ್ವರ್ ಪಾಟೀಲ (ಬೆಳಗಾವಿ)–3. ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್– ಯಶಸ್ ಆರ್.ಗೌಡ (ಮಂಡ್ಯ)–1, ಜೆ.ಸಿ.ರಮೇಶ್ ನಾಯಕನ್ (ಮೈಸೂರು)–2, ಬಿ.ಆರ್.ಯಶಸ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ)–3 </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>