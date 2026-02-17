ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-56
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-33
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 - 04-30,
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಧನಿಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
