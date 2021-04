BJP first supported govt on COVID-19 curbs, now opposing: Raut

ಕೋವಿಡ್‌ ನಿರ್ಬಂಧ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಟೀಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್