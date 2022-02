Covid India Update| ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇ 6.8 ಏರಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಓಮೈಕ್ರಾನ್‌ ಪ್ರೇರಿತ ಕೋವಿಡ್‌ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ತಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇ.6.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಬುಧವಾರ 1,61,386 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಗುರುವಾರ 1,72,433 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1008 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

India reports 1,72,433 fresh COVID cases (6.8% higher than yesterday), 2,59,107 recoveries, and 1008 deaths in the last 24 hours

Active cases: 15,33,921

Death toll: 4,98,983

Daily positivity rate: 10.99%

Total vaccination: 167.87 crore pic.twitter.com/ZgQtIloAzu

