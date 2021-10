‘ರಾವಣ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಅರವಿಂದ ತ್ರಿವೇದಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ

ಮುಂಬೈ: ರಮಾನಂದ ಸಾಗರ್‌ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ನಟ ಅರವಿಂದ ತ್ರಿವೇದಿ (82) ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದು, ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ‘ನಾವು ಅರವಿಂದ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಅಸಾಧಾರಣ ನಟ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಅರವಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ’ ಎಂದು ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಸಿನಿರಂಗದ ಅನೇಕರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ವಾರ ನಿಧನರಾದ ನಟ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನೂ ಮೋದಿ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಕೆವಲೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

We have lost Shri Arvind Trivedi, who was not only an exceptional actor but also was passionate about public service. For generations of Indians, he will be remembered for his work in the Ramayan TV serial. Condolences to the families and admirers of both actors. Om Shanti. pic.twitter.com/cB7VaXuKOJ

— Narendra Modi (@narendramodi) October 6, 2021