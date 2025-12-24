ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನುಮತಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:55 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Doctor with stethoscope in hand on hospital background health
Doctor with stethoscope in hand on hospital background health
OperationAyurveda

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT