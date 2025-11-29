ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಅನ್ಮೋಲ್‌ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಮತ್ತೆ 7 ದಿನ NIA ಕಸ್ಟಡಿಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಮುಖಂಡ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ, ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಸಹೋದರ ಅನ್ಮೋಲ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿನನ್ನು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಎನ್ಐಎ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ವಹಿಸಿದೆ.</p><p>ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಬಿಷ್ಣೋಯಿನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎನ್ಐಎ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ಮೋಲ್ನನ್ನು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, 15 ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರು. ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, 11 ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದರು.</p>.ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ: ಯಾರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿ ಶಿವನೇ?: ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಶಾಸಕರು.ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ: ಭಾರತದಿಂದ ಕೇವಲ ₹40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರಬಹುದಾದ ದೇಶಗಳಿವು!. <p>ಎನ್ಐಎ ಕಸ್ಟಡಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 29 (ಇಂದು) ಅನ್ಮೋಲ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ರಾಹುಲ್ ತ್ಯಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಸಿಧು ಮೂಸೇವಾಲ ಹತ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಈತನಿಗಾಗಿ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಐಎ 2023ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p>.ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ: ಇದು ಸಹಜವೇ?.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡದಂತೆ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಡೆ: ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು.SIR ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ: ಬಂಗಾಳ DGPಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ದೇಶನ.ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>