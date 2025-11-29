ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ: ಭಾರತದಿಂದ ಕೇವಲ ₹40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರಬಹುದಾದ ದೇಶಗಳಿವು!

<p>ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅನೇಕರ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ₹40,000 ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ವೀಸಾ ರಹಿತವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು.</p><p><strong>ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್:</strong> </p><p>ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಕಡಲತೀರಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ತಲುಪಲು ₹15 ರಿಂದ ₹20 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು:</strong> ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಫಿ ಫಿ ದ್ವೀಪಗಳು, ಪಟ್ಟಾಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.</p>.ದಾಂಡೇಲಿ ಪ್ರವಾಸ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿವು.2025: ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವಿದೇಶಗಳಿವು.<p><strong>ಶ್ರೀಲಂಕಾ</strong>: </p><p>ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗಲು ₹12 ರಿಂದ ₹25 ಸಾವಿರದ ರವರೆಗೆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಜಲಪಾತ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು:</strong> ಬೆಂಟೋಟಾ ಬೀಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.</p>.ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದೇಶಗಳಿವು: ವೀಸಾ ಕೂಡ ಬೇಕಿಲ್ಲ!.<p><strong>ಮಲೇಷ್ಯಾ</strong>:</p><p>ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ದ್ವೀಪ, ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣವೆಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಕೌಲಾಲಂಪುರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ದರವು ₹18 ದಿಂದ ₹25 ಸಾವಿರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು:</strong> ಪೆಟ್ರೋನಾಸ್ ಟವರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.</p>.<p><strong>ವಿಯೆಟ್ನಾಂ:</strong></p><p>ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ವಿಮಾನನ ದರ ₹20 ಸಾವಿರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು:</strong> ಹಾ ಲಾಂಗ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಕು ಚಿ ಸುರಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.</p>.<p><strong>ನೇಪಾಳ:</strong></p><p>ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶವಾಗಿರುವ ನೇಪಾಳ ಹಿಮಾದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ವಿಮಾನ ದರ ₹10 ಸಾವಿರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಸಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ಹಿಮಾಲಯದ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು:</strong> ಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>