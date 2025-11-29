ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ: ಇದು ಸಹಜವೇ?

<p>ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಉಸಿರಾಟ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಣಗಿದ ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಧಣಿದಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಜನರು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಹಜವೇ? ಇದು ಆಳವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.</p>.ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು, ಆಲಸ್ಯವೂ ಹೌದು: ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಗಿದರೆ ಒಳಿತು?.<p><strong>ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆದ್ಯತೆ: </strong></p><ul><li><p>ಮೂಗು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹರಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾಸನಾಳದೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ನಾವು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತೇವಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದು ತೋರದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.</p></li></ul><p><strong>ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಸಹಜವೇ?</strong></p><ul><li><p><strong>ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟ:</strong> ನೀವು ಶೀತ ಅಥವಾ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಸೈನಸ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಲಿತ ಮೂಗಿನ ಸೆಪ್ಟಮ್ನಿಂದ ಮೂಗಿನ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p>ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.</p></li></ul><p><strong>ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ:</strong></p><ul><li><p>ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ಶುಷ್ಕತೆಯು ಲಾಲಾರಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಾಲಾರಸ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವವರು ಕುಳಿ, ಒಸಡುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವಿನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ತಲೆನೋವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟವು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟವು ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.</p></li></ul><p><strong>ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು: </strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಮೂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಲಿತ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಗಳಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p>ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿಯ ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೌಮ್ಯ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.</p></li><li><p>ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಟೇಪ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮಾಡಬೇಕು. </p></li></ul><p><strong>ನೀವು ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು?</strong></p><p>ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟವು ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಿರಂತರ ಮೂಗಿನ ತಡೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ: </strong></p><p>ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸವಾದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂಗಿನ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು.</p><p><strong>(ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ, ಎಚ್ಒಡಿ ಮತ್ತು ಲೀಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್,ಇಎನ್ಟಿ, ಆಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>