ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಸ್ತದ ನಡುವೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು, ಆಲಸ್ಯವೂ ಹೌದು: ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಗಿದರೆ ಒಳಿತು?.ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ?: ಯುವ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ. <ul><li><p>ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನವ ಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಇದು ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ದರಿದ್ರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು, ವೃದ್ಧರು, ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳು ಹಗಲು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗುವುದು ಶುಭಕರವಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಸೂರ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಎಳುವುದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. </p></li><li><p>ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಎಚ್ಚರವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. </p></li><li><p>ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೇಹ ಎರಡೂ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ</p></li></ul>