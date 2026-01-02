ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್

<p><strong>ಬಾಸ್ಸೆಟೆರೆ:</strong> ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದ ಹೊರಗೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ದ್ವೀಪದ ಬಾಸ್ಸೆಟೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ನೀವಲ್ನಲ್ಲಿ 46 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಗರದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಟಿಯನ್ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ‘ವೈಲ್ಡ್ ಬುಲ್’ ಎನ್ನುವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ‘ಫಕ್ರಿ ಗ್ವಾನ್! 2026’ ಎಂದು ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕೆರೆಬೀಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನೃತ್ಯವಿರುವ, ಗೇಲ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಗೇಲ್, ಐಪಿಎಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. </p><p>2021ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಅಧಿಕೃತ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>