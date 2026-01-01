ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

EVM ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಶೇ 83.61ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮತಯಂತ್ರದ ಪರ

102 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 5,100 ಮಂದಿ ಭಾಗಿ/ ಶೇ 83.61ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮತಯಂತ್ರದ ಪರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 18:42 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 18:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ElectionEVM

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT