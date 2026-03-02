<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 2026-2027ರ ಋತುವಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಐಎಫ್ಎಫ್) ಸೋಮವಾರ ಬಿಡ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಎ’ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ‘ಬಿ’ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ (ಐಡಬ್ಲ್ಯುಎಲ್) ಮತ್ತು ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ 2 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡ್ದಾರರ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ನ (ಹಿಂದಿನ ಐ-ಲೀಗ್) ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. </p>.<p>‘ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಡ್ದಾರರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅದನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಎಐಎಫ್ಎಫ್ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಬಿಡ್ ಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 19 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>