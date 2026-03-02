<p><strong>ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ (ಸ್ಪೇನ್):</strong> ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರೇಸಿಂಗ್ ಪಟು ಅತೀಕಾ ಮೀರ್ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಸಿಒಟಿಎಫ್ಎ) ಸರಣಿಯ ಯುರೋಪ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರೇಸಿಂಗ್ ಪಟು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅತೀಕಾ, 15 ಸುತ್ತುಗಳಿದ್ದ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಂತರ ದಂಡದ ಅಂಕದಿಂದಾಗಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅತೀಕಾ ಅವರು ಮಿನಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ‘ಒಕೆಎನ್ಜೆ’ಗೆ (ಜೂನಿಯರ್) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಗರದ ಬಾಲಕಿ ಸದ್ಯ ಎಫ್1 ಅಕಾಡೆಮಿಯ ‘ಡಿಸ್ಕವರ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೈವ್’ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>