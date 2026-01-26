ಚಂಡೀಗಢ: ಗಾಳಿಪಟ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ರೈಲು‌

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ:</strong> ಗಾಳಿಪಟದ ಬೆನ್ನತ್ತಿ, ರೈಲು ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ರೈಲು ಹರಿದು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಂಡೀಗಢದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಗುಂಪೊಂದು, ದಾರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಂಬಾಲಾದಿಂದ ಜಲಂಧರ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ರೈಲಿಗೆ ಬಾಲಕರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>