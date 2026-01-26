<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ– ಅಸ್ಮಿತಾ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 19–0ಯಿಂದ ಅಂಡಮಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಎ. ಸುಭಾತ್ರಾ ಏಳು ಗೋಲುಗಳನ್ನು (2ನೇ, 5ನೇ, 6ನೇ, 20ನೇ, 25ನೇ, 28ನೇ ಹಾಗೂ 46ನೇ ನಿ.) ಹೊಡೆದು ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಚುರುಕಿನ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು ಒಂದೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅನ್ವಿ ಜೋಶಿ (13ನೇ ಹಾಗೂ 44ನೇ ನಿ.), ತ್ವಿಶಾ ಅಮರೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (16ನೇ ಹಾಗೂ 23ನೇ ನಿ.), ರಿಚಾ ಭಾಟಿಯಾ (19ನೇ ಹಾಗೂ 49ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ಇರಾಸಿಂಗ್ ಕೆ. (36ನೇ ಹಾಗೂ 47ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ರುಕ್ಷಾನಾ (9ನೇ ನಿ.), ಗೌರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (17ನೇ ನಿ.), ಆನ್ಯಾ ಸಕ್ಸೇನಾ (18ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಪ್ರಣೀತಾ ವಿ.ಆರ್. (21ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ:</strong></p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಯು. (3ನೇ, 20ನೇ, 27ನೇ, 39ನೇ ಹಾಗೂ 47ನೇ ನಿ.) ಅವರ ಐದು ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇರಳ ತಂಡವು 8–1ರಿಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಕೇರಳ ತಂಡದ ಆದಿಯಾ ದಿನೇಶ್ (25ನೇ ಹಾಗೂ 49ನೇ ನಿ.) ಎರಡು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರೆ, ಶಾಝಾನಾ ಇ.ಎ. (22ನೇ ನಿ.) ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ತಂಡದ ಸೆಬಿಯಾ ಎಸ್ (5ನೇ ನಿ.) ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>