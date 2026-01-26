ಟಾಟಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ ಚೆಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಗುಕೇಶ್‌

<p><strong>ವಿಯ್ನ್ ಆನ್ ಝೀ (ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್)</strong>: ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳ ಬಳಿಕ ಪುಟಿದೆದ್ದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರು ಟಾಟಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಫೆಡೊಸೀವ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಗುಕೇಶ್ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಗುಕೇಶ್ 41 ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. </p>.<p>ಆರಂಭಿಕ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರಾಗಳ ನಂತರ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಗುಕೇಶ್, ನಂತರದ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯು ಒಟ್ಟು 13 ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ (3.5) ಅವರು ಸ್ವದೇಶದ ಅರವಿಂದ ಚಿದಂಬರಂ (2.5) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (3) ಅವರು ಟರ್ಕಿಯ ಯಾಗಿಝ್ ಕಾನ್ ಎರ್ಡೋಗ್ಮಸ್ (4.5) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಅನೀಶ್ ಗಿರಿ ಅವರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ನಾದಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೋವ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾದಿರ್ಬೆಕ್ 5.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್ (5) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>