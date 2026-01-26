<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಅರ್ಣವ್ ಎನ್. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಣವ್ 3–1ರಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಮಾಧವನ್ ವಿರುದ್ಧ; 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು 3–1ರಿಂದ ವೇದಾಂತ್ ವಶಿಷ್ಠ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಶಿ ವಿ.ರಾವ್ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ್ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದರು. ರಾಶಿ 3–1ರಿಂದ ಐರಿನ್ ಅನ್ನಾ ಸುಭಾಷ್ ವಿರುದ್ಧ; ವೇದಾಂತ್ 3–2ರಿಂದ ತಮೋಘ್ನ ಎಂ. ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು</p>.<p>13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಾ ಟಿ. 3–0ಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾ ಎಂ. ವಿರುದ್ಧ; ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್ಶ್ ಗರ್ಗ್ 3–0ಯಿಂದ ಶರ್ವಿಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೇಕರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು.</p>.<p>11 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶರ್ವಿಲ್ 3–0ಯಿಂದ ಅಖಿಲ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಿ ಜೆ. 3–2ರಿಂದ ಶಾನ್ವಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>