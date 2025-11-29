<p><strong>ಇಡುಕ್ಕಿ</strong>: ಕ್ರೇನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ‘ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್’ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಭೂಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ 150 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಅಣಚಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಜನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್’ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೋಸೆಫ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವೀಣ್ ವಿರುದ್ಧ ವೆಲ್ಲಥೂವಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಇಡುಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಘಟನೆ ಕುರಿತು ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>