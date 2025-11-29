ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಛತ್ತೀಸಗಢ: ಶೇ 80ರಷ್ಟು ನಕ್ಸಲ್‌ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರ್ನಾಮ; ಡಿಸಿಎಂ

ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಉಳಿದಿದೆ: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:08 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:08 IST
