ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ತಿರುವನಂತಪುರ | ರಾಯ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ತನಿಖೆಗೆ ಸಿಪಿಎಂ, ಯುಡಿಎಫ್‌ ಒತ್ತಾಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 14:40 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 14:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್ CEO ರಾಯ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್ CEO ರಾಯ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್ CEO ರಾಯ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
suicideKeralaCPMUDF

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT