ಚುರುಮುರಿ: ಆಪರೇಷನ್ ‘ಮಾರು’ವೇಷ!

<p>‘ನಾಯಕ್ರು ರಾಜ್ರಂಗೆ ಮಾರುವೇಷದಾಗೆ ಓಗಿ ಜನ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತಿಳ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಮಲದೋರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ’ ಎಂದು ಗುದ್ಲಿಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ.</p><p>‘ಅಂದ್ರೇನ್ಲಾ? ನಮ್ ನಾಯಕ್ರು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಗ್ ನಡೀತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕಂಡು ಬಸ್ ಹತ್ಬೇಕೇನ್ಲಾ?’ ರಾಂಗಾದ ಮಾಲಿಂಗ.</p><p>‘ಅಂಗಲ್ಲ ಕಣಲೇ, ಮನೆ ಮೇಡಂಗೆ ಮಾರುವೇಷ ಆಕಿ ತಾವೂ ಮಾರುವೇಷ ಆಕ್ಕಂಡು ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಮ್ಮಾವ್ರ ಗಂಡನ ತರ ತಲೆ ಮೇಲೆ 10 ಕೆಜಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಒತ್ಕಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಹತ್ಬೇಕು’ ಎಂದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p><p>‘ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೇಷ ಮರುಸ್ಕಳೋ ಅಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕರೆಂಟೇ ಇರಕಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ನೇರ ವೇಷ್ದಲ್ಲೇ ಜನ ಪರದಾಡೋದನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬಹುದು’.</p><p>‘ರಾಜಕೀಯ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ! ಆಪರೇಷನ್ ಮಾರುವೇಷ! ನಾಯಕ್ರಿಗೆ ಆ ಜಯಂತಿ, ಈ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂತ ವೇಷ ಆಕ್ಕಂಡು ರೂಢಿ ಇರ್ತದೆ ಬಿಡು. ಇವಾಗ ನಾಯಕ್ರು ಚರಂಡಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಮಾಡಸ್ಬೇಕು, ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರೂ ಓಡುಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಾ ಅದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮೋಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕಬೇಕು ಅನ್ನು’.</p><p>‘ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಚ್ಚಾಗಿ ಮಗರಾಮ ಯವ್ಯಾವ ಖಾತೇಲಿ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದವ್ರೆ? ಯಾರ್ಯಾರ ‘ಚಾರ್ಜ್’ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೂ ಮಾರುವೇಷ ಹಾಕ್ಕಬೇಕು’.</p><p>‘ಅದಿರ್ಲಿ, ನಾಯಕ್ರೇ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಒಂಟವ್ರೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟೇ ವೇಷ ಮರುಸ್ಕಂಡು ಒಂಟ್ಬುಟ್ರೆ ಲಂಚಕೋರರ ಗತಿ ಏನಪ್ಪಾ?’</p><p>‘ಅಂಗೆಲ್ಲಾ ಆಗಕಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ ಓದ್ರೆ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ‘ಮಾರು’ವೇಷ ಹಾಕ್ಕಂಡು ಕುದುರೆ ಮಾರೋ ನಕುಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಪರ್ಮೇಶಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ.</p><p>ಪರ್ಮೇಶಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳನೆ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>