ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
Australia Open: ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಜೊಕೊವಿಚ್‌–ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಸೆಣಸು

ಐದು ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್‌, ಜ್ವರೇವ್‌ಗೆ ಸೋಲು
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 22:16 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 22:16 IST
Novak DjokovicAustralia open tennis

