ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsfootball
ADVERTISEMENT

ಬಾಲಕಿಯರ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ ಇಂದಿನಿಂದ: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳ ಸವಾಲು

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sportsFOOT BALL

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT