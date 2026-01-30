ಚುರುಮುರಿ: ಒಳ್ಳೇ ಬಜೆಟ್‌ ಅಂದ್ರೆ...

<p>‘ಏನ್ರಲೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ?’ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.</p><p>‘ಹೊಸ ಸುದ್ದೀನಾ? ಗುಂಡು, ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಡಿತ...’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p><p>‘ಗೊತ್ತಾತು, ನಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿದಿನ್ನೂ ಇಳಿದಿಲ್ಲ...’ ಮಂಜಮ್ಮ ನಕ್ಕಳು.</p><p>‘ನಿನ್ತೆಲಿ, ನೆಟ್ಟಗೆ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ಕಲಿ. ‘ಮದರ್ ಆಫ್ ಡೀಲ್ಸ್’ನಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯ, ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವು, ರೇಟೂ ಇಳೀತತಿ...’ ಗುಡ್ಡೆ ವಿವರಿಸಿದ.</p><p>‘ಓ... ಹೌದಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ... ಅದಿರ್ಲಿ, ‘ನಮ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಡೀಲ್ಸ್’ ಏನಂತತಿ?’ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕೊಕ್ಕೆ.</p><p>‘ನಮ್ ಮದರ್ರಾ? ಅಂದ್ರೆ?’</p><p>‘ನಮ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಂ ಕಣಲೆ! ನಾಳೆನೋ ನಾಡಿದ್ದೋ ಅವರು ಮಂಡಿಸೋ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಏನಂತತಿ ಅಂದೆ...’</p><p>‘ಓ... ಅದಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೋರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ, ನೀರಸ, ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಾ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚೊಂಬು, ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಬಜೆಟ್...’</p><p>‘ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯೋರ ಪ್ರಕಾರ?’</p><p>‘ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್... ಜನಪರ, ರೈತಪರ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಬಜೆಟ್...’</p><p>‘ಅಲ್ಲೋ ಗುಡ್ಡೆ, ಇನ್ನೂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೇನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನಂತಾರೆ ಅಂತ ತೆಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೋ...’ ಮಂಜಮ್ಮಗೆ ನಗು ಬಂತು.</p><p>‘ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರು, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ರೂ ಹಿಂಗೇ ಹೇಳೋದು... ಎಂಥಾ ಒಳ್ಳೇ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೋರು ಅದನ್ನ ಡಬ್ಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಡಬ್ಬಾ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿಯೋರು ಅದನ್ನ ಅದ್ಭುತ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂತಾರೆ...’</p><p>‘ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೇ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು?’ ತೆಪರೇಸಿ ಕೇಳಿದ.</p><p>‘ಒಳ್ಳೇ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಲಮ್ಮನ ಬಜೆಟ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೊಗಳಬೇಕು, ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣನ ಬಜೆಟ್ನ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ, ಅಶೋಕಣ್ಣ ಮೆಚ್ಕಾಬೇಕು...’</p><p>‘ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು’ ಎಂದ ದುಬ್ಬೀರ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>