ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಸಜ್ಜನ್‌ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ : ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್‌ 

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:22 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Sikh riotssajjan kumar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT