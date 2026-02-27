ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣ: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌, ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಕವಿತಾ ಖುಲಾಸೆ

ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:03 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:03 IST
ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡ ಎಎಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 
- ನಕಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು
ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣವು ಸುಳ್ಳಿನ ಜಾಲವಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ
ಕೆ. ಕವಿತಾ ತೆಲಂಗಾಣ ಜಾಗೃತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರ ಖುಲಾಸೆಯು ಗುಜರಾತ್‌ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ 
ದೇವೇಂದರ್‌ ಯಾದವ್‌ ದೆಹಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
CourtK KavithaAravind KejrivalLiquid funds

