ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಗು ಮೊದಲೇ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇತ್ತು: ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್‌

‘ಹಿಂದ್‌ ಸ್ವರಾಜ್‌’ನಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ: ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್‌
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:51 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:51 IST
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಭಾಷೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ಸೃಷ್ಟಿ. ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್‌ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ
