ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಗು ಮೊದಲೇ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇತ್ತು: ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್‌

<p>ಪಿಟಿಐ</p>.<p><strong>ನಾಗ್ಪುರ</strong>: ‘ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೂ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ತಪ್ಪು ಆಲೋಚನೆಯು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು’ ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ‘ದೇಶ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ ಭಾರತದ ‘ರಾಷ್ಟ್ರ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ವಿವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಭಾವವೇ ಅಲ್ಲ. ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವವು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಭಿಪ್ರಾಯವೊಂದು ರೂಪುಗೊಂಡರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರತಾದ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ‘ಇಸಂ’ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ದೇಶ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ– ಇದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಎಂದಿಗೂ ‘ರಾಷ್ಟ್ರ’ವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿದೇಶಿಗರ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತವು ‘ರಾಷ್ಟ್ರ’ವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಭಾಷೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ಸೃಷ್ಟಿ. ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ </blockquote><span class="attribution">ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>