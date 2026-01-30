ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಜತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:56 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ  ಸೋಫಿ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ  ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ADVERTISEMENT
ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ‘ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ’ ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ‘ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ’ ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ನೊಟ್‌ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ನೊಟ್‌ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಜೋಡಿ

ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಜೋಡಿ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಶಿಖರ್‌ ಹಾಗೂ ಸೋಫಿ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಖರ್‌ ಹಾಗೂ ಸೋಫಿ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

CricketBeachShikhar DhawancelebritiySportsmanship

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT