2019–25 ಬಜೆಟ್ ದಿನ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಉಟ್ಟ ಸೀರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಫೆ.1 ರಜಾದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರವಾದರೂ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2019ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸತತ 9ನೇ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸೀರೆ ಉಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಈವರೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ದಿನ <a href="https://www.prajavani.net/business/budget/budget-2025-a-look-at-finance-minister-nirmala-sitharamans-budget-day-sarees-over-the-years-3149788">ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಉಟ್ಟ ಸೀರೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೇ</a>ನು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><p><strong>2019ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ</strong></p>.<p>ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ, ಬಂಗಾರದ ಅಂಚಿನ ಮಂಗಳಗಿರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯಾಗಿದೆ. </p><p><strong>2020ರಲ್ಲಿ</strong> </p>.<p>ಎರಡನೇ ಬಾರಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು/ನೀಲಿ ಅಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>2021ರಲ್ಲಿ</strong></p>.<p>2021ರ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪೋಚಂಪಳ್ಳಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೇಯ್ಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. </p><p><strong>2022ರಲ್ಲಿ</strong></p>.<p>ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2022ರಲ್ಲಿ ಕಂದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೊಮ್ಕೈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೇಯ್ಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವದ ಸೂಚಕವಾಗಿತ್ತು.</p><p><strong>2023ರಲ್ಲಿ</strong> </p>.<p>ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅಂಚಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಸೂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ನವಲಗುಂದ ಕಸೂತಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರತಿ ಹಿರೇಮಠ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆರತಿ ಕ್ರಾಪ್ಟ್ಸ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.Budget | ಧಾರವಾಡ ಕಸೂತಿ ಕಲೆಯಿರುವ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ.<p><strong>2024ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್</strong></p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕಸೂತಿ ಶೈಲಿಯ ನೀಲಿ ಟಸ್ಸರ್ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕರಕುಶಲ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೈಮಗ್ಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೀರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.Budget 2024 | ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್.<p><strong>2024/25ರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್</strong></p>.<p>2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೈಮಗ್ಗದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.</p>.Union Budget 2024 | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್.<p><strong>2025ರಲ್ಲಿ</strong> </p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಮಧುಬನಿ ಕಸೂತಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ದುಲಾರ ದೇವಿಯವರು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಕೈಮಗ್ಗದ ಈ ಸೀರೆ ಬಿಹಾರದ ಮಿಥಿಲಾ ಕಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೀನಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿತ್ತು. </p>.ಮಧುಬನಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ: ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು ಎಂದ ದುಲಾರಿ ದೇವಿ.Union Budget: ವಿಶೇಷ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಸಂಸತ್ತಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ನಿರ್ಮಲಾ.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲದವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯೂ ಇರುವ ಕಾರಣ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಬರಲಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ 2026: ಭಾರತದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ.Union Budget 2026: ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಳ? .ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ಫೆ.1 ಭಾನುವಾರ ಷೇರುಪೇಟೆ ಓಪನ್.ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಇವರು....<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>