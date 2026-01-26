ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessbudget
ADVERTISEMENT

Union Budget 2026: ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಳ?

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 10:07 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 10:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಂಸತ್ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ: ಜನವರಿ 27ರಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಸತ್ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ: ಜನವರಿ 27ರಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ
ಸಂಸತ್ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ: ಜನವರಿ 27ರಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ಫೆ.1 ಭಾನುವಾರ ಷೇರುಪೇಟೆ ಓಪನ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ಫೆ.1 ಭಾನುವಾರ ಷೇರುಪೇಟೆ ಓಪನ್‌
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ಫೆ.1 ಭಾನುವಾರ ಷೇರುಪೇಟೆ ಓಪನ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Union Budget 2025: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಸೇರಿ 36 ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳು ಅಗ್ಗ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Union Budget 2025: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಸೇರಿ 36 ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳು ಅಗ್ಗ
Union Budget 2025: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಸೇರಿ 36 ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳು ಅಗ್ಗ
BudgetUnion Budget

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT