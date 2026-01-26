ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಮಯಂಕ್ ಪಡೆ

ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 23:35 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 23:35 IST
‘ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪಿಚ್‌ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಸೋಲುಂಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಪಗಳನ್ನೂ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಎದುರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ.
ಯರೇಗೌಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕೋಚ್
CricketRanji Trophy

