<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂದರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಂದ್ರಾ (84) ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರು 1993ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 1978ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಪಿಸಿಐ) ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಿಂದ್ರಾ ನೀಡಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು 'ಐಎಸ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>