IND vs NZ T20I: ಅಭಿಷೇಕ್, ಸೂರ್ಯ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ; ಸರಣಿ ವಶ

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಹೊಡೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಲಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಆಟದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 3–0ಯಿಂದ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. </p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 153 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೇವಲ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಗೆ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆಗ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 60 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಅಜೇಯ 68; 20ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ (ಔಟಾಗದೇ 57; 26ಎ) ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಬೆಂಕಿ–ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತಿತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರ ಆಟ. ಮುರಿಯದ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಅಭಿಷೇಕ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ‘ಗುರು’ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕ್ಲೀನ್ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (28; 13ಎ, 4X3, 6X2) ಬೀಸಾಟವಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಆಟವಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಈಶ್ ಸೋಧಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಔಟಾದರು. </p>.<p>ಆಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆರೆ ದಾಟಿಸುವತ್ತಲೇ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟರು. 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ 5 ಸಿಕ್ಸರ್, 7 ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆದರು. ಸೂರ್ಯ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರ್ಯ ಮಿಂಚಿನ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 95 ರನ್ ಸೂರೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. </p>.<p><strong>ಬೂಮ್ರಾ, ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಮಿಂಚು</strong></p>.<p>ಕಿವೀಸ್ ಬಳಗವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ (17ಕ್ಕೆ3) ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ (18ಕ್ಕೆ2) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (23ಕ್ಕೆ2) ಜೊತೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>34 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (48; 40ಎ, 4X6, 6X1) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್ (32; 23ಎ, 4X2, 6X2) ಅವರು ಆಸರೆಯಾದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟನರ್ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಆದರೆ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಅವರು ಗ್ಲೆನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> </p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ153 (ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ 12, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 48, ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್ 32, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟನರ್ 27, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 23ಕ್ಕೆ2, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ 18ಕ್ಕೆ2, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ 17ಕ್ಕೆ3) </p><p>ಭಾರತ: 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 155 (ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಔಟಾಗದೇ 68, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 28, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಔಟಾಗದೇ 57, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ 28ಕ್ಕೆ1, ಈಶ್ ಸೋದಿ 28ಕ್ಕೆ1) ಫಲಿತಾಂಶ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3–0 ಮುನ್ನಡೆ. ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>