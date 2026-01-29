ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹4 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಗುರುವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹4 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು 10 ಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ₹1.83 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. </p>.<p>ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ₹19500ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹404500ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಬುಧವಾರ ₹410900 ಆಗಿದೆ. ‘ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಗುರುವಾರ ₹4 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಲೆಮನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಗೌರವ್ ಗರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ತೂಕದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ 700 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಬಯಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಸಮಿತಿಯು ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹7.51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>