ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsfootball
ADVERTISEMENT

ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌: ಗೋಲುಗಳ ಮಳೆಗರೆದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅಂಡಮಾನ್‌ ಎದುರು 36–0 ಅಂತರದ ಜಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:18 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Football
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT