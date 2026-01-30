<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಗೋಲುಗಳ ಮಳೆಗರೆದ ಕೇರಳ ತಂಡವು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ– ಅಸ್ಮಿತಾ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 36–0ಯಿಂದ ಅಂಡಮಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಪರ ದಿವ್ಯಾ ಯು. ಅವರು 15 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಶಜಾನಾ ಇ.ಬಿ. 11 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಎಲೀನಾ ಎಲಿಜಬೆತ್, ನೈಮಾ ಎಂ.ಕೆ, ಆದ್ಯಾ ದಿನೇಶ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರು. </p><p>ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿ ತಂಡವು 8–0ಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸೆಬಿಯಾ ಎಸ್. ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>