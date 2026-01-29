ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ: ಐಎಸ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್

<p><strong>ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಮೇಘಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾರೊ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತುರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ (ಐಎಸ್) ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫುಬಾರಿ, ರಾಜಬಲ, ಟಿಕ್ರಿಕಿಲ್ಲಾ, ಸೆಸ್ಲಾ, ಗರೊಬಧಾ ಹಾಗೂ ತುರಿಸೊರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾರೊ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು 2027ರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿನುರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಐಎಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಇಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಇವು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಕದಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಾರ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮರಾಕ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐಎಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>