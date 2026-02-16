ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಏ.22ರಂದು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್: ಚಾರ್‌ಧಾಮ್‌ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:10 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭ: ಮುಚ್ಚಿದ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭ: ಮುಚ್ಚಿದ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು
ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭ: ಮುಚ್ಚಿದ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು
Kedarnathchardham yatra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT