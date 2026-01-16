ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Maharashtra civic polls: ಎದುರಾಳಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಗೆದ್ದ 43 ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 11:10 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 11:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

BMC Results: ಅಧಿಕಾರದತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಯುತಿ; ಉದ್ಧವ್ ಬಣಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BMC Results: ಅಧಿಕಾರದತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಯುತಿ; ಉದ್ಧವ್ ಬಣಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ
BMC Results: ಅಧಿಕಾರದತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಯುತಿ; ಉದ್ಧವ್ ಬಣಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇನ್ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಯಿ ಬಳಕೆ: 'ಮಹಾ' ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇನ್ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಯಿ ಬಳಕೆ: 'ಮಹಾ' ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ಇನ್ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಯಿ ಬಳಕೆ: 'ಮಹಾ' ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
BJPPoliticsMaharashtra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT